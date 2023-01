Ashley Olsen se casa em cerimônia secreta nos Estados Unidos

Ashley Olsen oficializa seu casamento com o namorado de longa data, Louis Eisner, em cerimônia intimista em Bel-Air

A atriz e fashionista Ashley Olsen (36) está casada! De acordo com a revista People, ela se casou com o namorado de longa data, Louis Eisner, em uma cerimônia secreta e intimista em Bel-Air, nos Estados Unidos.

Os dois realizaram a celebração no dia 28 de dezembro com a presença de apenas 50 convidados, entre familiares e amigos mais próximos. Os dois são muito discretos sobre a vida pessoal e ainda não falaram sobre a união.

Ashley e Louis estão juntos desde outubro de 2017, mas levam uma vida longe dos holofotes. Há pouco tempo, Ashley Olsen e sua irmã gêmea, Mary-Kate Olsen (36), contaram que preferem ter uma vida discreta porque foram criadas deste jeito e já tiveram uma vida pública durante a infância.

Em junho de 2019, os dois foram alvos de rumores de que teriam ficado noivos durante um jantar em Los Angeles, mas os boatos não foram oficialmente confirmados.

Vale lembrar que Ashley e Mary-Kate dividiram a personagem Michelle Tenner na série Três É Demais (Full House) durante a infância. Logo depois, elas se tornaram fenômenos de uma geração e estrelaram diversos filmes juntas. Na vida adulta, as duas se envolveram com a moda e lançaram a própria grife de roupas, chamada The Row.