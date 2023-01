Após ficar ausente na web, Viih Tube reaparece e faz desabafo sobre a gestação

A ex-BBB Viih Tube está à espera de sua primeira filha com o também ex-BBB Eliezer

Na tarde deste sábado, 14, a ex-BBB Viih Tube(22) usou as redes sociais para fazer um desabafo. Após ficar alguns dias distante da internet, ela surgiu nos Stories do Instagram para explicar o motivo de seu sumiço.

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital confessou aos seguidores que nos últimos dias não está se sentindo muito bonita, por esse motivo, decidiu se afastar da web.

"Tô numa fase da gravidez que você começa a inchar muito. Eu sinto meu rosto muito inchado, meu olho muito inchado, meu pescoço, meu braço, minha barriga, minha perna, minha panturrilha, o pé, a mão. Tudo muito inchado. E aí a autoestima vai lá em baixo", lamentou a mamãe de primeira viagem.

Em seguida, a namorada do ex-BBB Eliezer (32) confessou que antes não se importava em aparecer no Instagram sem maquiagem e filtro, contudo, agora não se sente bem. "Tô numa fase que eu tô me sentindo horrorosa, não tô me sentindo bonita. Antes eu aparecia aqui sem filtro, desarrumada e falava 'ah, tô nem ai, me acho bonita'. Agora, não tô me sentindo bem pra vir aqui postar, sabe?", completou a ex-sister.

Desejo inusitado na gravidez

Recentemente, Viih Tube divertiu os fãs ao registrar nas redes sociais o momento em que teve um desejo inusitado em sua gravidez. Na gravação, a influenciadora digital revelou que estava com vontade de comer feijão gelado.

"Amor, enche o potinho! Sem ser o prato, o potinho! Enche de feijão gelado, só! Estou falando sério, quero comer isso, estou com desejo", pediu ela para o ex-participante do BBB 20, Elizer, o pai de sua filha, que se chamará Lua.

