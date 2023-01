Viih Tube revela principal desejo durante a gravidez: "Deu água na boca"

Viih Tube, que espera a chegada de sua primeira filha, pediu para que o amado lhe trouxesse a comida

Viih Tube (22) divertiu os fãs ao registrar o momento em que teve um desejo em sua gravidez. A influenciadora digital revelou que estava com vontade de comer feijão gelado.

"Amor, enche o potinho! Sem ser o prato, o potinho! Enche de feijão gelado, só! Estou falando sério, quero comer isso, estou com desejo", contou ela para o pai de sua filha, o ex-BBB Eliezer (32).

Nos stories do Instagram, Viih Tube escreveu: "Gente, me deu vontade de comer feijão gelado, um balde, deu água na boca".

Eliezer e Viih Tube começaram a se relacionar em junho de 2022 e oficializaram o namoro em agosto. Pouco mais de um mês depois, eles anunciaram a gravidez.

Viih Tube despista sobre data de nascimento da filha: "Quero evitar"

Viih Tube respondeu algumas perguntas também por meio de seu perfil no Instagram. Entre elas, sobre a data prevista para o nascimento de Lua, a sua primeira filha.

Ela disse que está guardando essa informação porque prefere que a data de nascimento da filha seja celebrada apenas pela sua família, sem a especulação da internet.

“Gente, eu não estou falando quantas semanas eu estou, ou para quando a Lua é ou o signo dela, porque eu quero que seja uma época desprendida, quero que seja algo meu e da minha família. Quero evitar paparazzi na porta, quero que seja algo bem especial mesmo, só nosso”, começou.

Na sequência, a ex-BBB falou também que acredita muito em energia e isso também faz com que ela prefira guardar segredo sobre o período da sua gestação.

"Tem muita gente que torce para o nosso bem, mas tem muita energia ruim na internet. Eu acredito que emana tudo que a gente conta antes de acontecer(...) Se com viagens eu fazia isso, imagina com o nascimento da minha filha. Depois que nascer eu compartilho com vocês sobre o parto", explicou.