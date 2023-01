Anna Livya Padilha, a Menina Fantasma, fala pela primeira vez sobre a gravidez

Conhecida por ter interpretado a Menina Fantasma na infância, Anna Livya Padilha relembra quando descobriu a gravidez após ser flagrada com a barriguinha à mostra na praia

A atriz Anna Livya Padilha, que interpretou a Menina Fantasma quando era criança, está grávida pela primeira. Depois de ser flagrada na praia com a barriguinha saliente à mostra, a artista apareceu nas redes sociais para confirmar a gravidez para os fãs.

A estrela contou que está muito feliz com a novidade e contou que o bebê é seu primeiro filho, fruto do casamento com Bruno Gomes. "Sim, estou esperando meu primeiro filho, estou radiante, como podem ver! Estou muito feliz desde que descobri. Não tem muito tempo que descobri, apesar de estar no quinto mês de gestação. Descobri praticamente no quarto mês, não tive sintoma nenhum. A gente sempre quis muito um bebê, mas não esperava que seria naquela hora", disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela contou que ficou surpresa ao ser fotografada na praia. "Pegou a gente de surpresa assim como pegou vocês ontem. Pegou a gente de surpresa a foto que saiu. A gente não contou antes porque meu marido tem uma vida mais reservada, eu também nunca expus tanto a minha vida pessoal e foi uma surpresa grande para a gente", contou ela.

Por fim, ela contou que revelará mais novidades em breve. "Estávamos esperando para saber o sexo do bebê, que ainda não sabemos, para já contar todas as informações. Estou muito ansiosa, felicidade que não cabe na gente. De todas as coisas na minha vida que já pensei, senti, vivi, essa está sendo a mais louca. Cada mexidinha no corpo é uma surpresa para mim, mas é uma sensação que não tem palavras para descrever. Muito obrigada por todas as palavras de amor, estamos recebendo muito carinho", afirmou.