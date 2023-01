Lembra dela? Menina Fantasma do Silvio Santos aparece grávida em praia no Rio

Menina Fantasma do Silvio Santos exibe barriguinha saliente; ela estava mantendo a gravidez em segredo

Lembra dela? Revelada como a "Menina Fantasma" das pegadinhas de Silvio Santos, a atriz Anna Lyvia foi à praia nesta quarta-feira (19) com um biquíni ousado.

Grávida, ela foi clicada ao lado da mãe enquanto dourava seu barrigão. A jovem foi uma estrela em ascensão no SBT e fez até parte do elenco da novela Chiquititas.

Na época, ela conversou com a CARAS Digital sobre a fama. “Não esperava essa repercussão, fiquei assustada, mas achei muito legal porque todo mundo reconheceu meu trabalho. Para mim, não ia repercutir tanto. O pessoal ia ver, mas não ia ser algo tão grande. As pessoas esqueceram do meu nome. Meus amigos, parentes... todo mundo hoje só me chama de Menina Fantasma”, diz Anna, que confessater se divertido com a experiência.

"Era muito legal ver as pessoas se assustando na gravação da pegadinha".

