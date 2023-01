Mostrou tudo! Jade Picon vai à praia com biquíni meia-taça e exibe corpo espetacular

Jade Picon vai à praia com biquíni bem ousado; atriz está no ar na novela 'Travessia'

Sempre deslumbrante, a atriz Jade Picon (21) foi flagrada nesta quarta-feira (18) renovando o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ela foi clicada com um biquíni verde meia-taça mínimo. Dona de um corpo definido e escultural, ela mergulhou em um banho de mar e mostrou suas curvas.

A Chiara da novela das nove da Globo, Travessia, sempre aproveita as folgas das gravações para praticar esportes e se dourar ao sol. Desde que se mudou para a capital, ela tem mostrado que leva jeito para ser uma garota carioca.

Ontem, por exemplo, a musa foi clicada usando um biquíni bem cavado laranja e decotado na parte de cima. Nas imagens, a estrela surgiu com um boné rosa e óculos escuros com a armação preta e detalhes em prata, da marca Prada, passando protetor solar e bebendo água para se refrescar. Momentos depois, ela foi clicada dando um mergulho no mar.

Veja:

