Ana Paula Siebert se derrete ao exibir fotos da filha brincando com boneca: ''Ganhei mais uma netinha''

Ana Paula Siebert arrancou elogios da web ao exibir alguns fotos arrasadoras da filha, Vicky, brincando de boneca

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 19h12

Nesta segunda-feira, 18, Ana Paula Siebert (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que flagrou da filha, Vicky (2).

A atriz publicou uma série de fotos da pequena brincando com sua mais nova bonequinha, enquanto usava um vestidinho roxo, todo estampado com flores vermelhas, combinando com um lacinho e também com o look da boneca.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Ganhei mais uma netinha".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Eu não aguento!", disse um. "Coisa linda!", falou outro. "Duas bonequinhas!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Vicky, filha de Ana Paula Siebert, brincando com sua boneca: