Aline Campos e Jesus Luz anunciam que estão esperando primeiro filho do relacionamento

A atriz Aline Campos e o DJ Jesus Luz anunciaram que estão esperando o primeiro filho do relacionamento com post romântico nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 21h31

Nesta quarta-feira, 9, Aline Campos chocou seus seguidores no Instagram ao anunciar que está grávida do primeiro filho com o namorado Jesus Luz.

A atriz e o DJ anunciaram a chegada do bebê em um post romântico onde apareciam em uma série de fotos vestindo robes em um quarto de hotel.

“Nosso filho tá vindo”, escreveu Aline que já é mãe do menino Nathan, fruto do seu relacionamento com o empresário Rodrigo Riscado.

O modelo e ex-namorado de Madonna também já é pai de Madalena, que nasceu em 2019 e é fruto do seu casamento com a DJ Carol Ramiro.

Nos comentários, a atriz Monique Alfradique comemorou a notícia: “Que alegria! Parabéns”. E a apresentadora do programa “É De Casa” Talitha Morete escreveu: “Parabéns”.

Os seguidores do casal também amaram a notícia e desejaram tudo de bom nos comentários! “Que felicidade. Lindos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Parabéns, meu amor. Que linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Novo visual!

Recentemente, Aline mudou o visual e recebeu vários elogios dos seguidores ao compartilhar a mudança em suas redes sociais.

"Após 1 ano e 3 meses de transição capilar (parei de alisar quimicamente meus fios), somente cortando o que ainda tinha de alisamento e curtindo o processo (curti MESMO, cada fase), resolvi alongar, mantendo a textura do meu cabelo natural", explicou.