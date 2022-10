Aline Campos alonga fios e exibe novo visual após transição capilar: ''Como é bom mudar!''

Modelo e influencer Aline Campos abandona os fios curtinhos e faz alongamento nos cabelos

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 12h43 - Atualizado às 13h16

A influenciadora digital Aline Campos (35) decidiu mudar o visual e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs ao compartilhar a transformação!

Na manhã desta segunda-feira, 31, a musa fitness publicou uma sequência de fotos em que aparece com os fios longos. Em seu feed no Instagram, a namorada de Jesus Luz (35) exibiu o novo visual e explicou a decisão da mudança no look após passar por transição capilar.

"Após 1 ano e 3 meses de transição capilar (parei de alisar quimicamente meus fios), somente cortando o que ainda tinha de alisamento e curtindo o processo (curti MESMO, cada fase), resolvi alongar, mantendo a textura do meu cabelo natural!!! Tomei essa decisão, pois escolhi que deixaria eles crescerem, mas o tamanho que tava hoje, nem curto nem comprido, tava me fazendo sentir com uma imagem muito séria, diferente do que estou vibrando hoje! E sem dúvidas, precisamos nos olhar no espelho e nos achar incríveis em cada fase das nossas vidas, né?!", iniciou ela.

Em seguida, Aline contou que o cabelo do mega hair é bem parecido com seu natural e que deve manter os fios mais longos até que os seus cheguem ao tamanho que deseja.

"Cacheadas, descobri a pessoa PERFEITA pra colocar alongamento até dos fios mais curtos, com o máximo de naturalidade e com um trabalho completamente PERSONALIZADO!! De verdade, nunca tinha tido uma experiência com megahair tão incrível!!! Ela escolheu cabelos bem parecidos com o meu natural, que se encaixou perfeitamente com uma técnica única e todo carinho e cuidado pra deixar também nossa juba crescer sendo minimamente danificada!! To apaixonada pelo meu novo visual e pela Monique e sua equipe!!! O objetivo é manter o alongamento até o meu chegar a um comprimento que eu olhe no espelho e me ame, como eu amava o curtinho! Como é bom mudar de forma saudável, mantendo nossa originalidade! To feliz!!!", disse ainda Aline, citando Monique, a responsável pela transformação em seu visual.

"Você fica linda de qualquer jeito, amor!!!! Ficou F*** ", babou Jesus Luz nos comentários. "Affffffffffff TA UMA DEUSAAAA, amigaaa. Amo muitãooo", elogiou a atriz Maria Joana. "Quando eu penso que ela não pode ficar mais perfeita do que já é, ela vai lá e paaah! Hahahaha… ficou ainda mais linda e maravilhosa! Ameeeei! Arrasou mana!", disse uma internauta. "Linda de qualquer jeito! Porque não é o cabelo que te faz linda!", disse outra. "Ficou mais linda! Como pode?", exaltou mais uma.

Confira o novo visual de Aline Campos:

Aline Campos e Jesus Luz fazem suspense com novo projeto

Os pombinhos Aline Campos e Jesus Luz estão com um novo projeto em mente e deixaram os fãs curiosos nas redes sociais! Recentemente, o DJ compartilhou cliques em que aparece todo produzido ao lado da influenciadora digital e fez mistério sobre a novidade que vem por aí. Em uma das fotos, publicadas no Instagram, os dois posaram molhados e de roupa dentro da piscina. "Aí que vontade de contar logo pra vocês esse nosso novo projeto!!! Em breve, novidades com o mozão", disse Jesus Luz ao legendar a postagem. A musa fitness publicou um vídeo em que aparece exibindo produção. De conjuntinho azul, ela surgiu com os cabelos ondulados e maquiagem leve. "Se eu pudesse contar o que vem pela frente… Por enquanto, fiquem com esse close. Boa noite", postou Aline.

