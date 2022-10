Aline Campos Jesus Luz surgem coladinhos e fazem mistério sobre projeto: ''Novidades com o mozão''

Modelo Aline Campos e DJ Jesus Luz posam juntinhos em registros e anunciam novidade para os seguidores

Os pombinhos Aline Campos (35) e Jesus Luz (35) estão com um novo projeto em mente e deixaram os fãs curiosos nas redes sociais!

Na quinta-feira, 27, o DJ compartilhou cliques em que aparece todo produzido ao lado da influenciadora digital e fez mistério sobre a novidade que vem por aí. Em uma das fotos, publicadas no Instagram, os dois posaram molhados e de roupa dentro da piscina.

"Aí que vontade de contar logo pra vcs esse nosso novo projeto!!! Em breve, novidades com o mozão", disse Jesus Luz ao legendar a postagem. "Meu amorrrrr! Que momento! Esse é só o começo!", respondeu Aline nos comentários.

A musa fitness publicou um vídeo em que aparece exibindo produção. De conjuntinho azul, ela surgiu com os cabelos ondulados e maquiagem leve. "Se eu pudesse contar o que vem pela frente… Por enquanto, fiquem com esse close. Boa noite", postou Aline ex-Riscado.

"Hoje, a campanha que a gente tá fazendo, a gente ainda não pode falar. Algo muito especial para mim e Jesus, tenho certeza que vai ser especial pra vocês também", disse ela nos Stories sobre o ensaio fotográfico.

Segundo informações da Contigo!, Jesus Luz pediu para que a ex, Carol Ramiro, de que se separou em junho, saísse da antiga casa em que moravam juntos e procurasse outro endereço. Ela continuou morando na residência com a filha do casal após a separação, em Itanhangá, na Zona Sul do Rio. Depois do pedido, a modelo, que também trabalha como DJ e influenciadora, se mudou para um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, perto de onde vivia por conta da escola da criança.

Confira os posts de Jesus Luz e Aline Campos:

Aline Campos e Jesus Luz são flagrados em clima de romance no Rio

O modelo Jesus Luz e a atriz Aline Campos foram flagrados em clima de romance em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois aproveitaram o dia ensolarado para o passeio ao ar livre e foram vistos enquanto trocavam beijos e carinhos.

Os dois, que estão juntos há quatro meses e já dividem o mesmo teto, não cansam de fazer declarações amorosas pelas redes sociais e mostram que estão cada dia mais apaixonados.

