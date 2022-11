Zezé Di Camargo revela se tem questões com Dado Dolabella: "torcer"

Zezé Di Camargo relembrou o relacionamento de Wanessa Camargo com Dado Dolabella no passado

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 14h52

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) falou sobre a volta do relacionamento da filha Wanessa Camargo (39) com o ator Dado Dolabella (42).

"A verdade é que eu nunca tive nada contra o Dado, tinha contra o sofrimento da Wanessa. Então naquele momento da vida que ele não estava fazendo bem para a minha filha, eu era contra a relação", explicou ele, em entrevista ao site UOL, sobre os momentos conturbados que o casal viveu no passado.

Pensando em apagar o passado e viver o presente, ele afirmou: "Se hoje o Dado for melhor e a Wanessa estiver feliz, a vida é dela. E eu só tenho a torcer pela felicidade deles. Criei meus filhos para serem felizes, não pra viver a minha vida, e nem eu a deles".

A preocupação do cantor com sua filha vem lá dos anos 2000, quando o casal começou o romance e chegaram a surgir rumores de brigas.

Após o término com Dado, Wanessa ficou 17 anos casada com o empresário Marcus Buaiz (43), até se divorciar neste ano e voltar para os braços do ex.

A volta do casal

A cantora Wanessa assumiu o relacionamento com o antigo amor durante um show. Ele ligou para ela, que estava no palco, e pediu para que ela atendesse na frente do público. “Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão”, disse o cantor na ligação.

Os fãs receberam a notícias com gritos de empolgação.