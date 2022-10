Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão em Goiás, onde romance começou, diz jornal

Wanessa Camargo apareceu no Instagram cheia de sorrisos ao lado de Dado Dolabella durante viagem de avião para Goiás

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 12h14

Duas semanas após assumirem publicamente o romance, a cantora Wanessa Camargo (39) e o ator Dado Dolabella (42) voltaram à Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde participam de um retiro espiritual. As informações são do jornal Extra. Na cidade de Alto Paraíso, a cantora chegou a postar fotos com duas amigas que fez por lá, Eileen e CarolTeixeira.

Foi durante uma viagem a Chapada, aliás, no mês de abril, que Wanessa e Dado se reaproximaram, após 22 anos. Eles passaram o domingo de páscoa juntos e almoçaram com amigos em um restaurante. O ator tem residência em Alto Paraíso.

Wanessa Camargo e amigas. Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reaproximaram após divórcio da cantora

Wanessa e Dado namoraram no início dos anos 2000 e voltaram a viver um romance após o divórcio da cantora com Marcus Buaiz (43), em maio. Desde então, a artista foi vista com o ator em algumas ocasiões e confirmou o relacionamento durante um show no dia 15 de outubro, em São Paulo.

Durante a noite, o ator interrompeu o show para fazer uma declaração de amor para a amada. Ele pediu para Wanessa atender a uma ligação, em cima do palco, e soltou:

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão”, disse ele, sob os gritos de felicidade dos fãs.

Além disso, a filha de Zezé Di Camargo (60) — que, inclusive, aprova o relacionamento — usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com trechos da apresentação, e Dado fez questão de elogiar a amada. "A número 1", escreveu ele, que acrescentou emojis de fogo. "Ah, você é suspeito", respondeu ela, aos risos.