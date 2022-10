Wanessa Camargo e Dado Dolabella viajam juntos e mostram momento romântico

Wanessa Camargo aparece cheia de sorrisos ao lado de Dado Dolabella durante viagem de avião

A cantora Wanessa Camargo (39) e o ator Dado Dolabella (42) fizeram uma viagem romântica nesta terça-feira, 25. Ele postou em seus stories no Instagram um vídeo em que apareceram sorridentes e trocaram olhares apaixonados dentro de um avião.

Wanessa repostou o registro em sua rede social e completou com alguns emojis de coração. Eles não revelaram qual o destino da viagem.

No último domingo, 23, a cantora ainda participou de uma reunião com o ator e amigos em São Paulo. Camargo e Dolabella participaram de um karaokê com Priscila Fantin (39) e o marido da atriz, Bruno Lopes.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o romance há cerca de uma semana

Wanessa e Dado namoraram no início dos anos 2000 e voltaram a viver um romance após o divórcio da cantora com Marcus Buaiz (43), em maio. Desde então, a artista foi vista com o ator em algumas ocasiões, como em um retiro espiritual, e confirmou o relacionamento em um show de Camargo em 15 de outubro, em São Paulo.

Além disso, a filha de Zezé Di Camargo (60) — que, inclusive, aprova o relacionamento — usou as redes sociais no domingo, 16, para compartilhar um vídeo com trechos da apresentação, e Dado fez questão de elogiar a amada. "A número 1", escreveu ele, que acrescentou emojis de fogo. "Ah, você é suspeito", respondeu ela, aos risos.

Confraternização com a família de Wanessa

No mesmo dia 16, Wanessa levou o namorado para a casa da irmã dela, Camilla Camargo, que fez uma confraternização em família para celebrar seu aniversário de 37 anos.

"Obrigada por tanto. Começando meu novo ano cheia de amor", escreveu Camila. O ator, inclusive, aparece na foto que a cunhada compartilhou no Instagram.