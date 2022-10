Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo e emociona a cantora durante show

Em show que marcou o retorno de Wanessa aos palcos, o ator Dado Dolabella se declarou para a amada que foi ovacionada pelo público

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 10h39

Na noite deste último sábado, 15, Wanessa Camargo (39) fez seu retorno aos palcos com um show em São Paulo. Durante a apresentação, a cantora foi surpreendida com uma declaração romântica de Dado Dolabella (42).

Em uma ligação atendida por Wanessa no meio da apresentação, o ator disse: “Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora essa mulher fod* que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (...). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar a gente com esse gostinho de céu. Shine it on”.

Em seu Instagram, Wanessa compartilhou um vídeo do momento emocionante e marcou o amado com corações ao lado do seu nome.

Após a fala de Dado, a artista começou a cantar a música “O amor não deixa” a capella junto ao público. A canção contém versos como: “Não sentir saudades de você. E até mentir que não quero te ver. Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa”.

Reprodução: Instagram

Foto do casal!

Antes de subir aos palcos para seu retorno triunfal, Wanessa posou ao lado de Dado, marcando a primeira foto oficial do casal.

Além do amado, a artista também tirou fotos nos bastidores com seu pai Zezé Di Camargo (60) e com seu irmão Igor.