Zezé Di Camargo fala de doação de mais de 4 mil peças de Graciele: 'Tanto'

Após Graciele Lacerda doar mais de 4 mil peças para o Rio Grande do Sul, Zezé Di Camargo fala para a noiva o que achou da boa ação

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar sua doação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, 09, a influenciadora se dedicou na separação das peças e entregas das caixas para serem levadas até o estado atingido.

Muito organizada e dedicada, a eleita do sertanejo passou horas embalando as mais de 4 mil peças que seriam vendidas em seu bazar beneficente. Além dos itens quase novos, usados por ela e Zezé, a famosa ainda comprou coisas na internet para doar. O cantor ficou admirado mais uma vez com sua amada e falou sobre a atitude dela.

"Coração aliviado! Estava angustiada querendo fazer isso o mais rápido possível pq sei que as pessoas estão precisando muito. Todas as peças do bazar foram entregues na @lagoinhaalphaville.sp. Mais de 4 mil peças para ajudar nesta corrente em prol do Rio Grande do Sul. DOE! Faça você também! Obrigada @vecker_50@camiladicasciaaa@santiagocleo647 por terem me ajudado nesta missão!", disse ela ao surgir com as inúmeras caixas.

No post inspirador, Zezé Di Camargo mostrou todo seu amor pela noiva. "Por isso te amo tanto! Você não mede esforços pra ajudar. Foi sempre assim", contou ele sobre Graciele Lacerda sempre querer ajudar o próximo.

Assim como a musa fitness outras influenciadoras impressionaram com suas doações. Viih Tube foi uma delas que até acabou com estoques do mercado para montar kits e encheu um caminhão. Virginia Fonseca também passou uma tarde separando roupas que seriam de seu bazar com a sogra Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra perda drástica de peso

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora fitness Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar seu antes e depois dos últimos tempos. Após ser questionada sobre estar grávida por aparecer com alguns quilos a mais, a empresária chamou a atenção ao exibir seu emagrecimento.

Dona de um programa que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo então mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, Graciele Lacerda então perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.