Graciele Lacerda impressiona com quantidade de doações

Engajada! Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressiona ao mostrar quantidade e organização de itens para doação para o Rio Grande do Sul

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar suas doações para o Rio Grande do Sul. Além de ter dado dinheiro para ajudar os gaúchos, a musa fitness resolveu pegar algumas peças de roupas que seriam para seu bazar beneficente.

Com muita organização e carinho, a influenciadora separou os itens, identificando cada um deles e seu tamanho. Além de peças praticamente novas, Graciele Lacerda ainda comprou roupas íntimas e outras roupas novinhas para enviar para os necessitados.

O processo de separação e preparo das caixas foi publicado em sua rede social para inspirar os seguidores a fazerem o mesmo. Primeiro, ela exibiu as malas grandes com o conteúdo e depois mostrou que colocou tudo em saquinhos com identificação. "Doe, faça sua parte", pediu a noiva do sertanejo para os internautas também colaborarem com as vítimas das enchentes.

Assim como Graciele Lacerda outras influenciadoras impressionaram com suas doações. Viih Tube foi uma delas que até acabou com estoques do mercado para montar kits e encheu um caminhão. Virginia Fonseca também passou uma tarde separando roupas que seriam de seu bazar com a sogra Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo.

Veja as doações de Graciele Lacerda:

Lívia Andrade leva doações pessoalmente em avião particular

A apresentadora Lívia Andrade levou suas doações pessoalmente para o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 08, a famosa mostrou em sua rede social que pegou um avião particular para levar mantimentos, remédios e outras coisas mais para os desabrigados.

Primeiramente, a famosa parou em Canoas para levar os itens e falou que é necessário levar nota fiscal para os medicamentos. Em seguida, ela foi para Itapema, em Santa Catarina, e foi mostrando durante o voo como os locais estão alagados e o tempo fechado.

A integrante do Domingão Com o Huck se gravou nos locais onde estão recebendo as doações e falou sobre a importância de cada um ajudar com o que pode. A loira ainda ressaltou que muitas crianças estão precisando de leite e leite sem lactose por conta de alergias. Veja mais aqui.