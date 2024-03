Yasmin Brunet manda indireta certeira para ex em novo vídeo: ‘Melhor’

Fora do BBB 24 e solteiríssima, Yasmin Brunet manda recado para ex-namorado ao compartilhar novo vídeo rebolando após polêmicas

Yasmin Brunet acordou nesta quarta-feira, 27, pronta para causar! Fora do confinamento no Big Brother Brasil 24, a modelo decidiu compartilhar mais um vídeo rebolando depois de receber críticas. Além de reacender a polêmica, ela aproveitou para enviar uma mensagem direta a um de seus ex-namorados ao usar uma camiseta estampada com um recado.

Sem revelar qual seria o destinatário da mensagem, Yasmin apareceu com um cropped branco com uma frase que roubou a cena: ‘Melhor ex-namorada do mundo’. Além de fazer piada com seus antigos relacionamentos, a influenciadora digital e ex-participante do reality show da Globo também decidiu causar e rebolar até o chão com a peça ousada.

Nos comentários, a indireta deu o que falar e a modelo acumulou mais algumas críticas: “Se fosse tão boa não era ex”, uma seguidora disparou. “Ele não diz o mesmo moça”, outro fez piada com a mensagem. Alguns ainda apontaram que o recado poderia ter sido direcionado ao ex-marido da modelo, o surfista Gabriel Medina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Para quem não acompanhou, eles foram casados entre 2020 e 2022, mas o relacionamento foi marcado por polêmicas familiares. Inclusive, durante seu confinamento no reality, a loira chegou a comentou sobre as acusações de que teria afastado o ex-marido da família e até ironizou a postura do surfista: ‘Pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões’

Em outra ocasião, Yasmin também abriu seu coração sobre sua experiência com o cancelamento após o término com o atleta. A loira, que foi considerada ‘culpada’ pelo rompimento da família, contou que as falsas notícias deixaram marcas profundas em sua vida: “Hoje é bizarro, cara. Eu ‘destruí’ uma família”, ela desabafou sobre os rumores.

Yasmin Brunet rebateu críticas por rebolar:

Apesar de ter deixado o confinamento do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet continua nos holofotes fora do reality show da Globo. No último final de semana, a modelo chamou atenção ao aparecer rebolando durante sua preparação para curtir o festival de música Lollapalooza em São Paulo. Em um vídeo nas redes sociais, a loira recebeu críticas por ser ‘velha demais’ e não deixou barato.

“Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. Cultura não faltou. Dinheiro também não. Talvez seja opcional”, uma seguidora detonou e ainda mencionou o antigo relacionamento da modelo com Gabriel Medina. Sincera como sempre, Yasmin fez questão de rebater à altura.