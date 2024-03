Yasmin Brunet é detonada por rebolar em festival e dá resposta afiada: ‘35 anos’

‘Já passou da fase de rebolar?’: Yasmin Brunet rebate críticas sobre idade e aparece dançando até o chão em vídeo após sair do BBB 24

Apesar de ter deixado o confinamento do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet continua nos holofotes fora do reality show da Globo. No último final de semana, a modelo chamou atenção ao aparecer rebolando durante sua preparação para curtir o festival de música Lollapalooza em São Paulo. Em um vídeo nas redes sociais, a loira recebeu críticas por ser ‘velha demais’ e não deixou barato.

Yasmin foi detonada por uma seguidora depois de publicar o vídeo em que surge dançando até o chão antes de marcar presença nos shows em seu perfil oficial no Instagram: “Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. Cultura não faltou. Dinheiro também não. Talvez seja opcional”, criticou.

Em sua mensagem, a hater ainda relembrou o antigo relacionamento da modelo com o surfista Gabriel Medina: “Quer ser assim. Pronto. Provavelmente não vai se cansar. Já foi casada. Agora tá solteira porque quer. Enfim... Cada um sabe de si. Mas, quem expõe tem que saber ouvir opiniões. Boas ou más. Segue o jogo. No caso, a vida, pois o jogo acabou, né?", disparou.

Sincera como sempre, Yasmin fez questão de rebater à altura. A ex-sister defendeu que idade é apenas um número e que tem o direito de ser feliz: "Meu amor, não existe fase para ser feliz e se divertir! Eu sou uma mulher de 35 anos que paga as minhas contas e sou livre para fazer absolutamente o que eu quiser", ela foi direta ao responder a seguidora.

Vale lembrar que durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Yasmin também foi alvo de comentários de alguns participantes por conta de sua idade. Rodriguinho, um dos principais aliados da modelo, e Nizan, criticaram detalhes do corpo da ex-sister, afirmando que a loira ‘já foi melhor’, além de afirmar que ‘ela está mais velha e largou a mão’.

Inclusive, depois que deixou o reality, Yasmin ficou chocada ao assistir os comentários de seu antigo aliado. A modelo disse que estava decepcionada por ter confiado no cantor durante o confinamento: "Ele não só estava [na conversa], como ele comentou. Esse aqui é um jogo de reviravoltas”, ela declarou atônita aos apresentadores do ‘Bate-Papo BBB’.

