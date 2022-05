Xuxa Meneghel revela que foi insistente para ficar Junno Andrade

Xuxa Meneghel relembra o início do relacionamento com Junno Andrade e diz que ele tentou se esquivar dela

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) se divertiu ao relembrar o início do namoro com o ator e cantor Junno Andrade (58). Em uma participação no podcast Posso Mandar Áudio?, de Dani Calabresa (40), ela contou que precisou ser muito insistente para conseguir ter o primeiro encontro com o amado.

Eles estão juntos desde 2012, mas o primeiro encontro demorou para acontecer. Xuxa contou que ligava para ele, mas o rapaz se esquivava das investidas dela. A estrela disse que conseguiu o telefone dele e ligou, mas ele disse: ''olha, eu não posso falar com você agora, porque eu estou aqui com a minha filha, estou tomando sorvete com ela''. Com isso, Xuxa ficou ainda mais encantada com ele.

Pouco depois, Xuxa ligou de novo para Junno e ele não quis sair para encontrá-la porque já estava de pijama na cama. Aí, a apresentadora precisou ser insistente. “Não é possível que esse cara está fazendo isso. Cara, não é possível. Eu falei: 'ah não, você vai vir. Você vai vir, porque eu estou esperando e você vem!”, disse ela.

A artista também relembrou sobre uma tentativa de beijo. “Depois, de novo a gente conseguiu se encontrar, mas eu não curti muito, porque quando eu fui querer beijar ele, ele segurou a minha mãe e disse: 'vai devagar'. Ele usou uma expressão do tipo 'não tem que ser do seu jeito, tem que ser do meu'. Cara, eu queria mandar ele embora dali! E foi o que aconteceu mesmo: ele foi embora e eu não queria mais vê-lo. Mas aí eu falei: 'não, eu vou! Tem alguma coisa nesse cara que eu curti...”, relembrou.

Relembre um vídeo com momentos de Xuxa e Junno na TV: