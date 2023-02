Whindersson Nunes desabafa sobre vida amorosa: “Não consigo mais me apaixonar”

Whindersson Nunes revelou motivo que o impede de se relacionar amorosamente

Whindersson Nunes (28) usou suas redes sociais na última segunda-feira, 13, para revelar que não consegue mais se apaixonar. No desabafo, ele abriu o coração e contou como a exposição excessiva na internet afetou sua vida amorosa ao comentar em uma publicação do influenciador, Júnior Caldeirão.

No vídeo, Júnior aparece em meio às lágrimas e desabafa sobre os ataques que seu namorado recebeu, depois de precisar se assumir por ter a sexualidade exposta nas redes sociais: “Relacionamento é a dois, não é eu e ele e a internet”, o influenciador declarou enquanto não conseguia conter o choro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junior Caldeirão (@juniorcaldeiraoo)

Nos comentários, Whindersson tentou consolar Caldeirão e contou sobre a sua experiência com a exposição na internet: "Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas...”, iniciou o desabafo.

O humorista, que já foi casado com Luisa Sonza (24) e teve um filho com a ex-noiva, a influenciadora Maria Lina (24), continuou a declaração: “Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço...", Whindersson abriu o coração.

Por fim, o humorista mandou forças para Júnior e falou sobre a falta de empatia nas redes sociais: “As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror... eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar!”, finalizou.

Whindersson Nunes revela hábito para lidar com a saudade do filho

No fim de janeiro deste ano, Whindersson Nunes abriu o coração sobre a saudade do filho, João Miguel, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina. O pequeno veio ao mundo em maio de 2021, em um parto prematuro, mas não resistiu e faleceu após 30 horas.

No twitter, o humorista compartilhou um pequeno ritual que o aproxima do filho: quando uma borboleta se aproxima, ele se lembra de João Miguel e cumprimenta o filho, uma forma de lidar com a saudade e com o luto.