Look usado por Ana Paula Siebert em viagem com a filha confunde seguidores; veja motivo

Ana Paula Siebert chamou atenção ao surgir com calça nude em foto com a filha em avião

Ana Paula Siebert viajou com a filha para a Europa e compartilhou no Instagram uma foto em que aparece com Vicky, de 3 anos, dentro do avião. Na legenda, a mulher de Roberto Justus falou sobre a experiência de levar a primogênita para acompanhá-la durante os compromissos de trabalho.

"Primeira vez da Vicky na Europa. Não consigo esconder minha alegria de levá-la para trabalhar comigo e aproveitar para passear um pouco! Ela dormiu quase o voo todo", contou a influenciadora aos seguidores.

Ana Paula já virou um ícone de moda e tem um dos estilos mais acompanhados no Brasil. Qualquer peça que ela use vira notícia. Para viver esse momento especial com a herdeira, por exemplo, a modelo apostou em uma legging nude canelada, camisa amarela e sandália de pelúcia. O modelo com ares de patricinha ganhou o coração de celebridades fashionistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Look de Ana Paula Siebert chama atenção da web

O look de Ana Paula Siebert, no entanto, acabou dividindo opiniões à respeito da montação eleita para a ocasião. "A primeira vista achei que a Ana estava sem calça haha", falou uma. "Haha! Rindo aqui", respondeu a modelo. "Gente, pensei que a Ana estava sem calça", concordou outra. "Essa calça não dá Ana", acrescentou uma terceira.

"Lindas! Mas também não gostei da calça cor da pele e nem do chinelo", afirmou uma. "Juro que olhei várias vezes o vídeo até perceber que ela está com calça", destacou um. "O look ficou estranho", observou outro. "A calça cor da pele deu a sensação de que ela estava nua", apontou uma fã.

"Que susto! Pensei que você estivesse sem calça, Ana", disparou um. "Também tive a mesma impressão. Dei até um zoom", apoiou outra. "Nossa, você parece estar pelada. Tive que focar para enxergar a calça", completou uma,