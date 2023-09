Como Ana Paula Siebert dribla cansaço do trabalho? Influenciadora revela truque: 'Milagre'

Ana Paula Siebert abriu o jogo sobre a rotina de trabalho e contou aos seguidores como faz para se recuperar para o seguinte

Ana Paula Siebert falou sobre a rotina intensa de trabalho. Casada com o apresentador Roberto Justus, a influenciadora faz muitos ensaios de moda, marca presenças em eventos, aceita convites para fazer publicidades e participa de viagens de negócios. Em conversa com os seguidores, a mãe da pequena Vicky, de 3 anos, descreveu como se sente após cumprir os compromissos profissionais.

"Hoje acordei e demorei para me recompor. Durante os eventos, vemos muita gente e eu sou uma pessoa que dou muito a minha energia, converso, falo, fico até o final, faço foto com todo mundo, tento dar atenção ao máximo para todos, por mais que eu saiba que quando tem muita gente é difícil, então no outro dia eu falo que parece que um caminhão passou por cima de mim", afirmou.

Caption

Rotina de beleza de Ana Paula Siebert

Ainda nas redes sociais, Ana Paula Sieber mostrou como cuida da pele. A modelo postou uma foto em que aparecia usando uma máscara facial, um dos principais símbolos da skincare. "Realidade de hoje cedo! Dormi quatro horas. Levei a Vicky na escola, tentei dar um susto na pele com duas máscaras. Tomara que faça milagre", escreveu na legenda.

Em outro registro, Ana Paula desabafou: "O cansaço aqui está acumulado... E não vou parar até dezembro, então estoque de máscaras está alto".

Logo depois, Ana Paula surgiu toda produzida para mais um evento."E olha, o milagre veio", brincou. Na sequência, a loira citou a importância de prestigiar os amigos.

"Hoje caprichei na maquiagem, tenho o evento, o lançamento de uma collab. É importante as pessoas prestigiarem, a gente prestigiar as pessoas quando elas precisam mesmo. A gente organiza o evento com o maior carinho e ter as pessoas é fundamental, porque são para elas que preparamos tudo", comentou a famosa nesta quarta-feira (13).