Ana Paula Siebert posa agarradinha com a filha e o marido: "Amor infinito"

A influenciadora digital Ana Paula Siebert encantou os seguidores ao surgir ao lado de Vicky e Roberto Justus

Ana Paula Siebert encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito em família. A influenciadora digital dividiu uma foto agarradinha com a filha, Vicky, que está com três anos, e com o marido, o empresário Roberto Justus.

Na imagem publicada no feed do Instagram da modelo, a loira aparece com um vestido elegante branco, enquanto a herdeira usa uma blusa branca, uma saia azul e botas. Já Justus está com uma camisa e calça social.

Ela aproveitou o momento em família para fazer uma declaração. "Amor infinito", declarou a modelo na legenda da publicação, derretendo os fãs, que encheram a postagem com curtidas e mensagens de carinho.

"Ahhhh que lindos, Deus os abençoe e proteja", disse uma seguidora. "Lindos de viver", escreveu outra. "Que olhos, meu Deus", falou uma fã, se referindo a Vicky, filha do casal. "Os três se parecem muito. Ana, parabéns pela linda família que você construiu. E a Vicky é um sonho de criança", comentou uma admiradora.

Ana Paula abre o jogo sobre a vida financeira

A influenciadora digital Ana Paula Siebert resolveu abrir detalhes de sua vida financeira em suas redes sociais após receber uma pergunta inusitada de um fã. A esposa do apresentador Roberto Justus revelou que ainda tem muitos boletos e abriu o coração sobre a sua preocupação com dinheiro.

O assunto surgiu quando a loira abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e um fã disparou: "Como é ser rica? Sem se preocupar com o boleto?", indagou. Ela rebateu o comentário e desabafou: "Não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu me preocupo bastante com meus boletos. Sou mega organizada financeiramente", afirmou.

"Sempre gastei de acordo com o que ganho. Meu marido é igual, extremamente pé no chão e faz contas de tudo. Sem contar que, quando você tem uma boa condição financeira você acaba ajudando as pessoas ao seu redor, e isso tem muito mais peso que um boleto", disse em outro trecho.

"Dinheiro ajuda, mas não é a solução de todos os problemas não... e eu estou bem longe de não me preocupar com as minhas contas. Eu já ganhei R$650,00 por mês como estagiária, mesmo assim me organizava. Hoje ganho o que nunca nem sonhei em ganhar", confessou.

