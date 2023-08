Filha de Ana Paula Siebert, Vicky já é um ícone fashion – e nós podemos provar!

Seguindo os passos das mãe, a herdeira da modelo com Roberto Justus está se mostrando verdadeira fashionista desde cedo

Ana Paula Siebert compartilha com os seguidores cada passo do crescimento da filha. Casada com o apresentador Roberto Justus, a influenciadora adora postar os looks de Vicky, dos divertidos aos mais fofos, no Instagram. Apesar da pouca idade, a menina de 3 anos possui um estilo próprio e já dá alguns passos para ser blogueira de moda.

Prova disso é que Vicky roubou a cena com uma produção comfy composta por blusa cropped com decote reto, detalhe frontal com camadas de frufru de tule com aplicação de cristais, de R$ 205, e calça jogging com laço personalizado decortativo, de R$ 389.

Filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus deu show de estilo em cliques (Foto: Reprodução Instagram)

Vicky arrematou o visual com tênis com cabedal de tricot e sola branca de E.V.A, de R$ 390. As peças podem ser encontradas no site da marca Pituchinhus. "Esse look, não tenho maturidade", disse Ana Paula na legenda da publicação.

Vicky, filha de Ana Paula Siebert, encantou os seguidores e recebeu elogios na web (Foto: Reprodução Instagram)

Ana Paula e Vicky têm o poder de movimentar o universo fashion, uma vez que são clicadas usando roupas que expressam conforto e uma boa dose de estilo, claro.

Filha de Ana Paula Siebert é sucesso na web

Nos comentários, os fãs se derreteram com as imagens. "Essa garotinha é uma obra de arte", afirmou uma. "Logo estará nas passarelas, linda", falou outra. "Meu Deus, essa menina é puro luxo", destacou uma terceira.

"É muita fofura! Essa criança é uma pintura", acrescentou um. "É uma boneca! Amei o look. A cara da mãe", observou uma. "E o cabelo como cresceu, que menina doce", notou outro. "Essa modelo é linda! E teve a quem puxar!", destacou uma. "Nossa, como ela cresceu. O fofurometro explodiu", disparou um.