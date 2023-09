Ana Paula Siebert mostra como organiza mala da filha e looks que leva para viagem: 'Eu escolho'

Mãe coruja, Ana Paula Siebert dividiu com os fãs as roupas que separou para levar na viagem e mostrou o que não pode faltar para Vicky

Ana Paula Siebert abriu o closet da filha para mostrar o que leva na mala de viagem de Vicky. Casada com o apresentador Roberto Justus, a modelo revelou para os seguidores o que separou para levar para os passeios.

"Sempre me mandam nas caixinhas: 'Ana, quem escolhe os looks da Vicky?'. Nas viagens e nos finais de semana, sempre eu escolho. No dia a dia, ela usa uniforme e nas atividades nem sempre estou em casa para escolher e a Zilda faz isso. Até porque ela anda bem básica e confortável. Quando tem algum compromisso especial, eu deixo separado. Gosto de que ela esteja arrumadinha e principalmente que use tudo o que eu comprei. E eu amo arrumar minha princesa", afirmou.

Na sequência, Ana Paula compartilhou como organizou os looks. "Assim eu organizo a mala dela... Já com foto/lacinho/sapato de cada look fotografado", explicou a influenciadora.

Ana Paula Siebert mostrou o que não pode faltar na mala de viagem da filha (Foto: Reprodução Instagram)

Vicky faz sucesso nas redes sociais dos pais

Vicky, de apenas 3 anos, encanta a web com seu estilo único nas redes sociais dos pais, Ana Paula Siebert e Roberto Justus. Além dos looks fashionistas, a menina compartilha uma semelhança surpreendente com a mãe.

"Definitivamente ela é uma mini Ana Paula", disse uma internauta. "Se veste melhor do que muita gente que eu conheço", brincou outra. "A maior blogueira desse país", derreteu-se uma terceira. "Nada que ela colocar vai ficar brega. Essa menina é fashionista", afirmou um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

"O closet da Vicky tem mais roupas do que eu já tive na minha vida inteira", disparou uma. "Rainha do estilo e do carisma", apontou outro. "Uma mini Ana Paula cheia de personalidade", observou um. "Empoderada, independente e autêntica como a mãe", notou uma. "Nem nos meus melhores sonhos eu tive um closet desse", completou outra.