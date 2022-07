Wanessa Camargo e Dado Dolabella começam a se seguir nas redes após flagra em retiro espiritual

Em meio a rumores de reconciliação, o casal queridinho dos anos 2000 Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam a se seguir nas redes sociais

Dando o que falar nas redes sociais, tudo indica que Wanessa Camargo (39) e Dado Dolabella (42) estão se entendendo cada vez mais.

Em meio a rumores de reconciliação, após o fim do casamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz (42), a filha de Zezé Di Camargo (59) e o ator passaram a se seguir em seus perfis no Instagram.

No sábado, 16, os dois foram vistos juntos em clima de romance em live durante retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em vídeo publicado na conta oficial do Festival Aya Música Medicina.

Os famosos ainda aumentaram os rumores da volta ao aparecerem usando aneis parecidos. De acordo com o Jornal Extra, eles surgiram com o mesmo modelo de anel, no estilo hippie, podendo ser um símbolo de compromisso.

Vale lembrar que Wanessa e Dado estavam há 20 anos separados, já que viveram um relacionamento de idas e vindas no início dos anos 2000. Os dois ainda não se pronunciaram sobre o envolvimento. A cantora ficou casada por 17 anos com Marcus e teve dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8).

Zilu comenta separação de Wanessa Camargo pela primeira vez

Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, surpreendeu os internautas ao fazer o primeiro comentário sobre o fim do casamento de sua filha Wanessa Camargo com Marcus Buaiz em maio deste ano. Ao ser questionada por um seguidor sobre ter ficado chateada com o divórcio, ela respondeu: “Um divórcio sempre é triste... principalmente quando temos filhos envolvidos! Eu enfrentei um divórcio extremamente doloroso, e que foi muito exposto publicamente! Ninguém fica 'feliz' com um divórcio! Mas o tempo sempre coloca cada coisa em seu lugar! Só quem passa por um divórcio sabe o que estou falando! E meu desejo é ver todos felizes”.

Confira a troca de follow de Wanessa Camargo e Dado Dolabella no Instagram: