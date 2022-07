Zilu comenta pela primeira sobre a separação de Wanessa Camargo

Pela primeira vez, Zilu Godoi faz comentário sobre o fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: 'Sempre é triste'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 15h47

A socialite Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, surpreendeu os internautas ao fazer o primeiro comentário sobre o fim do casamento de sua filha Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz. Os dois anunciaram a separação em maio deste ano por meio das redes sociais e já assinaram o divórcio.

A declaração de Zilu foi feita nesta terça-feira, 19, quando ela respondeu algumas perguntas dos fãs nos stories do Instagram. Um internauta quis saber: “Ficou chateada com o divórcio da Wan?”. Então, Zilu respondeu: “Um divórcio sempre é triste... principalmente quando temos filhos envolvidos! Eu enfrentei um divórcio extremamente doloroso, e que foi muito exposto publicamente!”.

Logo depois, ela completou: “Ninguém fica 'feliz' com um divórcio! Mas o tempo sempre coloca cada coisa em seu lugar! Só quem passa por um divórcio sabe o que estou falando! E meu desejo é ver todos felizes”.

Em outro momento, Zilu recebeu mais uma pergunta de um fã. “Você influencia seus filhos nas decisões? Ou não dá palpite?”, questionou um seguidor. Assim, ela respondeu: “Como mãe, eu sempre tento instruir da melhor forma! Mas não imponho nada! Para mim, como mãe, basta ver e sentir que meus estejam felizes!”.

Por fim, Zilu foi questionada se sente falta do Brasil, já que ela vive em Miami, nos Estados Unidos, e ela confirmou. “Claro que sinto! Principalmente da minha família! Assim que o governo americano me liberar, com certeza estarei no Brasil”, contou.

Wanessa Camargo é flagrada com Dado Dolabella

No último final de semana, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Os dois surgiram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

