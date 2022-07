Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam usando o mesmo anel

Após flagra em retiro, Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgem usando o mesmo modelo de anel e aquecem rumores de compromisso

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 09h24

A cantora Wanessa Camargo (39) e o ator Dado Dolabella (41) estão dando o que falar com os flagras dos dois juntos nos últimos tempos. Eles foram vistos juntos em um retiro no último final de semana na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e aqueceram os rumores de que poderiam estar vivendo uma reconciliação cerca de 20 anos após o fim do namoro deles no passado. Agora, os dois levantaram rumores quando apareceram usando aneis parecidos.

De acordo com o Jornal Extra, Wanessa e Dado apareceram com o mesmo modelo de anel. A publicação apontou que o anel tem estilo hippie e pode ser um símbolo de compromisso. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre a suposta reconciliação.

Há poucos dias, eles foram vistos juntos em um vídeo divulgado pelo quadro A Hora da Venenosa, no programa Balanço Geral, da Record TV.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre Wanessa e Dado começaram há algumas semanas, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. No passado, os dois viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Wanessa Camargo ficou casada por 17 anos com Marcus Buaiz e teve dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8).

Wanessa Camargo compartilha frase após flagra com Dado Dolabella

Após a repercussão de sua aparição ao lado de Dado Dolabella no retiro, Wanessa Camargo falou sobre felicidade em um post no Instagram. Neste domingo, 17, a famosa compartilhou uma foto sorrindo, em que apareceu radiante usando um vestido sem alça colorido, e aproveitou para mandar um recado sobre o seu status de humor.

"“Ser feliz é o que interessa” Bom domingo, meus amores", desejou ela.