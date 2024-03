Você sabia? Confira quais famosos já recusaram convites para participar do BBB

Marcia Sensitiva surpreendeu a web na última sexta-feira, 29, ao revelar que negou convite para o Camarote do BBB 24

Marcia Sensitiva surpreendeu a web na última sexta-feira, 29, ao revelar que negou convite para o Camarote do BBB 24. Aos 71 anos, a veterana explicou que não estava disposta a sofrer com o confinamento. Além de Marcia Sensitiva, confira quais famosos já recusaram convites para participar do BBB.

Em 2022, Luísa Sonza revelou que recusou participação no BBB. Em entrevista ao Podpah, a cantora explicou que não iria se adpatar ao confinamento do programa: "Eu não ia ter condição psicológica, sem saber o que está acontecendo aqui fora [...] Eu já sou muito exposta, acho que é muito desesperador. Não ia conseguir ficar três meses trancada em uma casa".

Carlinhos Maia também foi convidado para participar do reality show, mas optou por negar a proposta de ficar na casa mais vigiada do Brasil. "Fico grato pelo convite, amo reality. Mas sou chato demais para ficar preso em uma casa, reclamo igual minha mãe. Às vezes. mijo na tampa do vaso nas pressas, aqui sempre é uma briga. Imagine lá dentro", compartilhou no Twitter, em 2019.

Outro famoso que negou convite para o BBB foi Gustavo Mioto, que precisou recusar a participação no reality show devido a sua agenda cheia. "Realmente rolou a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado para algo dessa magnitude", confirmou em janeiro de 2021, nas redes sociais. "Temos muitos planos esse ano, muitos projetos, três ou quatro discos para fazer, coisas internacionais. Então realmente ficaria inviável esse ano participar de algo assim", acrescentou.

Leia também: Quem são os participantes mais seguidos do BBB 24 nas redes sociais? Confira

Na última sexta-feira, 29, Marcia Sensitiva revelou que foi convidada para o BBB 24 e explicou o motivo de negar a proposta durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. "Fui convidada para estar nessa edição. É a primeira vez que eu falo [sobre isso]". "Vou lá para passar fome, matar um? Para começar, eu iria sofrer. Eu tenho 71 anos. Como é que faz? Não dá", justificou.