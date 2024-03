Quem são os participantes mais seguidos do BBB 24 nas redes sociais? Confira

Neste domingo, 31, o BBB 24 se prepara para mais uma eliminação; fama dos participantes nas redes sociais pode indicar favoritismo do público

Com apenas dez participantes na casa mais vigiada do Brasil, o BBB 24 se aproxima de sua final, marcada para 16 de abril. Neste domingo, 31, o reality show se prepara para mais uma eliminação e enquetes apontam para a saída de uma das jogadoras favoritas do público. Com fama nas redes sociais, a quantidade de seguidores de cada jogador também pode indicar o favoritismo dos internautas para o vencedor da edição. Confira quem são os participantes que ainda estão no BBB 24 mais seguidos nas redes sociais.

Depois da eliminação de Leidy Elin na última terça-feira, 26, restam 10 participantes no reality show: Davi Brito, MC Bin Laden, Beatriz, Isabelle, Alane, Matteus, Fernanda, Giovanna, Pitel e Lucas Henrique.

Com uma grande torcida entre os internautas, Davi conta com mais de oito milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e é o participante do BBB 24 mais seguido atualmente. Em segundo lugar, está MC Bin Laden, que soma 5,1 milhões de seguidores na rede social.

Beatriz entra no ranking em terceiro lugar, com 4,5 milhões de fãs no Instagram. Já Isabelle e Alane seguem a lista, respectivamente, com 3,5 e 3,2 milhões de seguidores. Matteus aparece em seguida, com 2,6 milhões, e Fernanda, com 1,2 milhão.

Os últimos três participantes que permanecem no BBB 24 com menos seguidores nas redes sociais são Giovanna, com 751 mil, Pitel, com 724 mil, e Lucas Henrique, com 210 mil.

Na última sexta-feira, 29, foi formado outro paredão na casa mais vigiada do Brasil, que deixou na berlinda as jogadoras Beatriz, colocada pela líder Pitel, Fernanda, a mais votada pela casa, e Giovanna, puxada por Alane, participante que levou mais votos após a confeiteira na votação no confessionário. De acordo com a porcentagem de enquetes, quem deve deixar o reality show neste domingo, 31, é Fernanda.