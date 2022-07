Viúva de Dudu Braga lamenta 10 meses sem o marido: "Perdi o amor da minha vida"

Valeska Braga postou uma foto ao lado de Dudu e da filha do casal, e fez um desabafo sobre os 10 meses sem o amado

Valeska Braga usou as redes sociais para lamentar os 10 meses sem o marido, Dudu Braga (1968 - 2021).

Nas redes sociais, a viúva do músico compartilhou uma foto em que ela e o marido aparecem ao lado da filha, Laura (5), e fez um desabafo.

"Hoje faz 10 meses que perdi o amor da minha vida! Que perdi a minha família! Que estou sozinha no mundo com a Lala! @dudubraga2 sinto tanta sua falta!", disse ela na legenda da publicação.

O filho de Roberto Carlos (81) faleceu aos 52 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma série de internações devido a um câncer irreversível. Desde setembro de 2020, ele estava lutando contra a doença detectada em seu peritônio, membrana que envolve a parede abdominal.

Em dezembro do ano passado, no dia em que Dudu completaria 53 anos, Valeska compartilhou um clique em que aparece abraçada com o produtor musical e emocionou a web com declaração. "Parabéns meu amor!! Hoje não tenho estrutura pra falar mais nada! Eu sempre vou te amar! Por toda minha vida vou te amar!", escreveu ela.

