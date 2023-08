Virginia revela que ficou doente após polêmica com base: ''Passei muito mal''

Durante polêmica envolvendo sua base, Virginia revela que sofreu com doença afetando seu cabelo

A influenciadora Virginia Fonseca concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias. Durante o bate-papo com o integrante do Fofocalizando, ela fez várias revelações e surpreendeu ao contar que passou mal durante a polêmica envolvendo sua base.

Na época, a esposa do cantor Zé Felipe ficou quieta e não rebateu as acusações feitas ao seu produto. Contudo, apesar do silêncio, a empresária milionária estava sofrendo e teve até uma doença que provoca a queda de cabelo, a alopecia.

"As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Eu me pronunciaria se realmente tivesse causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto. (...) Já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo. Agora, não tem como falar que o produto é ruim, porque não é. A qualidade é A. Eu só uso a minha base, dou meu nome", esclareceu sobre seu cosmético.

"Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", revelou que ficou afetada com as críticas.

Na entrevista, Virginia Fonseca ainda comentou qual seria o salário de das funcionárias que cuidam de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Cada herdeira tem mais de uma babá e passam por um processo para serem contratadas.

🚨FAMOSOS: Virgínia revela que teve alopecia após polêmica da base com Karen Bachini: “Fiquei muito mal”. pic.twitter.com/1jrp8hDsd5 — CHOQUEI (@choquei) August 28, 2023

Virginia Fonseca e Zé Felipe causam no Altas Horas

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos dela no Altas Horas foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

A atriz Sheron Menezzes também deu o que falar ao sem querer "alfinetar" o casal e a nova geração de dancinhas no TikTok. A protagonista de Vai Na Fé deixou escapar uma comparação com o É o Tchan.

Ainda neste domingo, 27, além de ter gravado Hariany Almeida com Matheus Vargas no jogo com ela, Virginia Fonseca revelou o novo integrante de sua família. Ela e o marido presentearam a primogênita com um pônei, que recebeu até um nome especial e um abrigo na casa de Poliana Rocha.