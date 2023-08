Virgínia Fonseca esclarece salário das quatro babás das filhas: "São ótimas"

Virgínia Fonseca esclarece salário das quatro babás das filhas; ela se pronunciou sobre rumores

A influenciadora Virgínia Fonseca se pronunciou nesta segunda-feira, 28, sobre um boato envolvendo a criação das filhas, Maria Alice e Maria Flor. Ela foi questionada sobre o cuidado com as filhas e o boato de que elas recebem uma fortuna.

Na conversa, ela esclareceu que não sabe quanto as quatro profissionais ganham. Segundo ela, que coordena esse setor é Margareth Serrão, sua mãe. A artista deu a declaração para o jornalista Leo Dias.

“Eu pretendo ficar com essas até não tem babá mais. A minha mãe que entra em ação. As meninas são ótimas, até porque elas cuidam do nosso bem mais precioso”, disse ela.

Questionada se o salário delas gira em torno de R$ 20 mil, ela não confirmou. “A Viu e a Rafa cuidam da Maria Flor e a Renata e a Karina cuidam da Maria Alice. Não sei quanto elas ganham, minha mãe que cuida. Duas são enfermeiras e duas são babás. E aquilo que viraliza é mentira”, disse ela.

Ainda neste domingo, 27, além de ter gravado Hariany Almeida com Matheus Vargas no jogo com ela, Virginia Fonseca revelou o novo integrante de sua família. Ela e o marido presentearam a primogênita com um pônei, que recebeu até um nome especial e um abrigo na casa de Poliana Rocha.

Virginia Fonseca e Zé Felipe causam no Altas Horas

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos dela no Altas Horas foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

A atriz Sheron Menezzes também deu o que falar ao sem querer "alfinetar" o casal e a nova geração de dancinhas no TikTok. A protagonista de Vai Na Fé deixou escapar uma comparação com o É o Tchan.