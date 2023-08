Assumiu? Filho de Leonardo leva Hariany para encontro com Virginia

Após boatos de affair, filho de Leonardo leva Hariany para jogar beach tênis com integrantes da família

O filho do cantor Leonardo, Matheus Vargas, levou a ex-BBB Hariany Almeida para um programa com alguns integrantes de sua família. Neste domingo 27, a influenciadora digital Virginia Fonseca gravou o beach tênis com os amigos em uma quadra em Goiânia e mostrou que a eleita do cunhado estava lá.

Em seus stories, a esposa do cantor Zé Felipe registrou um pouco do passeio e falou sobre Hariany estar com eles. Ela gravou a influenciadora jogando na quadra. O assessor de Virginia Fonseca também gravou a ex-BBB jogando com eles.

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a assessoria da ex-participante do BBB 19 afirmou que os dois apenas "estão se conhecendo" e até então não seria "nada sério". A goiana, que está solteira desde fevereiro deste ano, quando finalizou o noivado com DJ Netto, garante que pretende seguir com o affair "sem rótulos".

Apesar de não assumirem um relacionamento, gradualmente a beldade tem se integrado à família do cantor. Ela, que protagonizou o clipe Raparigueiro, novo single do sertanejo, chegou a ser vista na Fazenda Talismã, local em que Leonardo mora ao lado da esposa, Poliana Rocha.

Matheus Vargas faz revelação sobre Hariany

O Matheus Vargas surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais detalhes de sua relação com Hariany Almeida, ex-participante do BBB. Em um momento bem sincero, ele contou que os dois estão realmente se conhecendo, mas despistou os boatos de romance.

"Achei bom demais! Não a conhecia. Acho que a tinha visto uma vez só. Pude conhecê-la melhor no dia, trabalhando junto com ela. Viram que eu repostei que ela quase arrebentou meu pé no primeiro take? Graças a deus não deu nada", disse ele.

Matheus Vargas ainda deixou claro que a atriz tem várias qualidades além da beleza e que a sintonia entre os dois foi imediata. "Conhecê-la melhor foi muito bom. Ela é uma pessoa única, muito engraçada, muito gente boa, virei fã dela e tenho um carinho muito especial", completou.