Viih Tube e Eliezer enviam doação para bebês do RS: 'Seguimos juntos'

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer realizaram uma doação especialmente para famílias atingidas por enchentes no RS com crianças

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer revelaram aos seguidores que realizaram uma nova doação para as famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. Após montarem kits com itens de mercado e farmácia para enviar diretamente às regiões afetadas, desta vez, o casal mandou um caminhão especialmente para as crianças.

Através dos stories de seu Instagram, Eliezer contou que o automóvel cheio de fraldas havia chegado ao RS. "Mais um caminhão de doação nossa chegou. Dessa vez foi de quase 200 mil fraldas para os bebês do Rio Grande do Sul", celebrou o ex-BBB.

Além de usarem a visibilidade para promover campanhas de arrecadações, os famosos também destinaram todo valor arrecadado durante a live do chá revelação do segundo filho para ajudar as vítimas da região sul do país.

Pais da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho, Viih Tube e Eliezer revelaram que estão à espera de um menino durante um evento especial realizado para familiares e amigos no Dia das Mães. O nome do bebê, no entanto, ainda é mantido em segredo.

Recentemente, o marido da influenciadora fez um desabafo recentemente a respeito de sua experiência na paternidade. Durante um bate-papo com os seguidores, o ex-participante do BBB 22, da Globo, revelou qual tem sido sua maior preocupação referente a nova gravidez de Viih Tube.

"Eu tenho uma preocupação de não ser igual ao que eu fui na primeira [gestação], entende? Geralmente, nós, seres humanos, quando passamos pela mesma experiência uma segunda, terceira ou quarta vez, como não é uma coisa tão nova, acabamos não nos dedicando tanto quanto como se fosse a primeira", iniciou Eliezer.

E continuou: "A gente acha que sabe tudo. E acaba não sabendo. A experiência é única, mesmo sendo repetida. A gente acaba se doando menos, ou não dando atenção igual a primeira vez. Então vou tentar me policiar ao máximo para ser a mesma pessoa que fui durante a primeira gravidez. Tenho esse tipo de cobrança dentro de mim".

