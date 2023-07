Valéria Almeida, do Encontro, iniciou carreira em jornalístico da Globo; relembre

Em entrevista à CARAS, Valéria Almeida comentou sobre a admiração que tem pelo jornalista Caco Barcelos

A jornalista Valéria Almeida (40) tem roubado a cena durante sua participação no programa Encontro, na TV Globo. Mas o que poucos sabem, é que a apresentadora iniciou sua carreira na televisão no Profissão Repórter, como uma aprendiz de Caco Barcelos (73).

Formada em jornalismo, Valéria iniciou seu trabalho na atração jornalística da TV Globo em 2011. Em entrevista à CARAS, ela revelou que teve uma conversa decisiva com Caco, que definiu seu rumo dentro do programa.

"Quando eu ainda estava em Santos, uma pessoa disse que eu levava jeito para estar na TV, mas meu cabelo não combinava com TV. O que me limitava não era minha capacidade, mas minha existência como mulher negra. Quando fui convidada para a TV, conversei com o Caco: se vocês gostarem de mim, vou ter que mudar meu cabelo? Se for, prefiro nem começar", declarou.

De origem pobre e com vivências marcantes, Valéria não esconde a gratidão que tem pelo antigo colega de trabalho. Segundo ela, a oportunidade dada pelo jornalista foi muito importante para ela trilhar seu caminho na televisão.

"A grande sacada do Caco é valorizar o que cada um tem de personalidade e de vivência, para além do currículo. Sempre fui para o lado do social e não gosto de falar em dar voz para as pessoas, porque as pessoas só precisam ter oportunidade de falar", contou.

Especialista em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania, a substituta de Patrícia Poeta afirmou que a complementação acadêmica foi decisiva para ela ter um novo olhar na profissão: "Você fica desarmado. Temos as nossas verdades e, quando estamos em um trabalho de comunicação, ao vivo, precisamos nos abrir. Assim, cometemos menos erros e menos preconceitos. Estar aberto e aprender a escutar faz da gente um ser humano melhor".

REJEITOU TÍTULO DE GUERREIRA

Apesar de superar diversas batalhas na vida, Valéria Almeida confessou que o título de "guerreira" não lhe enche os olhos. A apresentadora refletiu sobre a palavra e afirmou que torce que as próximas gerações não tenham que passar por situações de vulnerabilidade que ela passou.

"Quando paro e olho, admiro a garota que teve coragem diante de tanta coisa, das questões sociais e pessoais. Lamento o lugar da guerreira, porque é o lugar de alguém que tem que fazer um grande esforço e gostaria que a nova geração não precisasse ser guerreira, só queria que eles tivessem uma vida leve. Meu esforço foi para ter o acesso ao básico, à educação, uma casa, um trabalho, comida na mesa", disse.

"Para além das questões sociais, tive perdas, dores, meus alicerces foram embora muito cedo. Estou prestes a fazer 40 e estou me sentindo uma garota de 15. Sou grata por estar viva, pela família, pelo trabalho, pela minha relação. Vou lutar quando tiver que lutar e rir quando tiver que rir", argumentou.