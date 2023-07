Valéria Almeida, do Encontro, superou doença e perda de bebê: "Não me entrego"

Em entrevista à CARAS, Valéria Almeida revelou detalhes traumáticos de sua vida após processo de gravidez

Sorridente e cheia de simpatia, a jornalista Valéria Almeida (40) tem feito o maior sucesso ao lado de Tati Machado (31) durante as férias de Patrícia Poeta (49), no programa Encontro. Mas o que pouca gente sabe, é que por trás da voz serena ela guarda marcas traumáticas do passado.

Em entrevista à Revista CARAS, Valéria Almeida revelou ter enfrentado uma verdadeira batalha para conseguir realizar o sonho de engravidar. Casada com Peterson Gomes (45), a quem considera seu melhor amigo, ela descobriu uma endometriose.

"Quando a gente casou, combinamos de adotar uma criança, mas com o tempo decidimos planejar a gestação. Fui diagnosticada com endometriose, fiz um tratamento pesado, cirurgia e passei a tentar engravidar mas fui tentando e nada! Por fim, engravidei, me senti a pessoa mais abençoada do mundo. Com 10 semanas, perdi ", revelou.

Ela completou dizendo que ainda no processo para a retirada do feto, enfrentou um novo problema, algo que a fragilizou mais ainda. Segundo a apresentadora, ela precisou fazer terapia para hoje em dia compartilhar sua história com tranquilidade.

"Chorei, surtei... tentei outras vezes, mas eu não consegui. Foram cirurgias, curetagem, a descoberta de uma trombofilia e decidi não tentar mais. Ficou confuso o que era vontade, o que era questão de honra. Estou contando tudo isso sem chorar porque faço terapia ", desabafou ela, que completou: "Eu me abalo, mas não me entrego".

Ainda durante o bate-papo, Valéria falou sobre seu relacionamento com Peterson. Apaixonada, ela garante que o relacionamento é baseado em cumplicidade e muito carinho. "Todo dia a gente tem que dizer sim, seja no café, nas viagens ou nas danças no meio da sala. Sempre tivemos uma relação de cumplicidade, de torcida. A gente coloca a vida como primeiro plano. O trabalho é importante, mas precisamos estar bem, com saúde, com qualidade em família", contou.

Destaque na televisão desde quando atuava no Profissão Repórter, Valéria é do tipo que celebra cada conquista. A famosa contou que sabe o lugar que tem ocupado ao aparecer na televisão e do número de pessoas que inspira ao ser uma mulher negra na maior emissora do país .

"Tenho noção da responsabilidade que é estar em dois grandes programas, ajudando a construir um imaginário positivo, pois por muitos anos, quando a gente via um negro na TV era em papéis ruins ou retratos sociais que são ruins. Então, estar nesse lugar de destaque, compartilhando conhecimento, trocando e aprendendo é uma semente. É uma responsabilidade e um presente", declarou.