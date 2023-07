Todos de rosa! Tadeu Schmidt passeia com a família em shopping

Com a família vestida de rosa, Tadeu Schmidt passeia em shopping e esbanja simpatia ao atender fãs em momento da intimidade

O apresentador Tadeu Schmidt está curtindo suas férias após o Big Brother Brasil com vários momentos em família. Depois de terem viajado por um tempo para fora do Brasil, o jornalista, a esposa e as filhas estão aproveitando o tempo livre dele para fazer mais coisas cotidianas.

Dessa vez, a família Schmidt entrou na onda da Barbie e foi a um shopping no Rio de Janeiro conferir a novidade. No clima do filme, o comandante do BBB, a esposa, Ana Cristina, e as herdeiras, Valentina e Laura, foram todos com looks rosa.

Vestindo as roupas, eles não passaram despercebidos no local e chamaram a atenção. Tadeu Schmidt inclusive deu um show de simpatia ao acenar para as câmeras do fotógrafo e parar para atender os fãs. Sorridente, ele posou com os admiradores.

Em sua rede social, o apresentador publicou uma selfie já sentado no cinema com a família e brincou com a situação. "Depois de muuuuuuito tempo, viemos ao cinema. Que delícia! Só não quero revelar o filme que vimos. Acho que isso já é muita exposição da nossa intimidade", falou ele ao mostrar todos de rosa e até comendo uma pipoca da cor.

Nos últimos dias, o famoso comemorou seu aniversário de 49 anos e surpreendeu ao fazer uma revelação sobre a data. "Ah, porque tem uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, uma dorzinha aqui e outra ali. Isso lá é problema? Aniversário é bom demais! Receber esse monte de mensagens e tanto carinho, tanta gente desejando meu bem. Nossa, isso é maravilhoso! (...) Queria agradecer vocês por tanto carinho e pedir licença porque eu vou aproveitar. Muito obrigado!", finalizou o aniversariante.

Veja as fotos de Tadeu Schmidt com a família em shopping:

Fotos: Edson Aipim/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Após revelação inusitada, Tadeu Schmidt ganha bolo de aniversário temático

Tadeu Schmidt ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário. O apresentador do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, completou 49 anos de vida nesta terça-feira, 18, e sua familia preparou uma comemoração intimista.

Para comemorar a data especial, o jornalista foi surpreendido com um bolo temático do Super Mário. Em seu perfil no Instagram, o aniversariante mostrou a mesa do jantar decorada com os personagens do jogo, e também a mulher, Ana Cristina, e as filhas, Valentina e Laura, reunidas para brindar o novo ciclo.

"O povo aqui em casa é empolgado ou não? Teve bolo, sim! Agora, é pegar a estrelinha e salvar a Peach!", disse Schmidt na legenda da publicação.

Vale lembrar que em entrevista ao podcast Flow, Tadeu revelou um fetiche inusitado da esposa. O assunto surgiu quando o jornalista foi questionado se tinha costume de jogar videogame. Ele afirmou e ainda revelou que Ana Cristina tem uma fantasia em vê-lo jogar.

"A minha mulher adora o Mario Bros. A gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas... e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, ela me achava um tesão jogando Mário", contou na ocasião.

Confira a publicação: