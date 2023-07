Tadeu Schmidt celebra aniversário com reflexão: "Isso lá é problema?"

Em suas redes sociais, o apresentador Tadeu Schmidt refletiu sobre seu próprio aniversário e passa mensagem aos fãs

Nesta terça-feira, 18, o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt está completando 49 anos. E ao celebrar a data, ele compartilhou vídeo importante com reflexão sobre sua nova fase na vida.

Em sua mensagem, Tadeu foi bem direto ao assunto, com apenas 49 segundos de fala. "Tô aqui para dizer o seguinte, eu adoro fazer aniversário. Eu não consigo lamentar que estou ficando mais velho. Ah, porque tem uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, uma dorzinha aqui e outra ali. Isso lá é problema? Aniversário é bom demais!", disse o apresentador do BBB.

"Receber esse monte de mensagens e tanto carinho, tanta gente desejando meu bem. Nossa, isso é maravilhoso! (...) Queria agradecer vocês por tanto carinho e pedir licença porque eu vou aproveitar. Muito obrigado!", finalizou Tadeu.

Admiradores e amigos se reuniram para felicitar o apresentador nesta data tão especial. "Parabéns Tadeu, tudo de melhor", comentou o humorista Rafael Portugal."Grande Tadeu, parabéns pelo cara mais simples e gente boa que é! Parabéns pelo seu dia, aproveite muito! Hoje pode fazer tudo!", disse o apresentador Bruno de Luca.

Alguns ex-participantes do Big Brother Brasil também apareceram pela publicação. "Parabéns Tadeu, que esse novo ciclo seja repleto de muitas conquista e realizações", disse a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles."Você é incrível! Eu realmente sinto um carinho e uma admiração profunda por você. Seja ainda mais feliz", escreveu a cantora Aline Wirley.

Confira a publicação:

Tadeu Schmidt não pode voltar a ser jornalista na Globo

Em participação do podcast Flow, o apresentador Tadeu Schmidt revelou o motivo surpreendente do porquê não pode voltar a ser um jornalista como antigamente na TV Globo. Desde que ele aceitou o convite de apresentar o Big Brother Brasil, ele se despediu do jornalismo da emissora de uma vez por todas.

Na entrevista, Tadeu revelou que os jornalistas da Globo não podem se envolver com ações publicitárias. Como ele fez comerciais nos últimos tempos, ele não pode mais voltar para a redação na emissora. “Cobrir não porque eu não posso ser mais jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel me falou: 'Você está indo embora e não volta nunca mais, né?. Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar pro jornalismo'. Eu falei: 'Tá bom'. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca, né? Por uma questão da imagem ali... Se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água e aí como é que eu vou dar essa notícia, né?”, afirmou.