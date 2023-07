Tadeu Schmidt surpreende ao expor fantasia da esposa: “Coisa de louco”

Discreto em sua vida pessoal, Tadeu Schmidt impressiona ao abrir detalhes da intimidade e revelar ‘fetiche’ da esposa

O apresentador Tadeu Schmidt costuma ser bastante discreto quando o assunto é sua vida pessoal, mas na última segunda-feira, 11, ele pegou a web de surpresa ao revelar mais detalhes de sua intimidade com a esposa, Ana Cristina Schmidt. Durante sua participação no Podcast ‘Flow’, o jornalista confessou um fetiche inusitado da amada.

O assunto surgiu quando um dos apresentadores do podcast perguntou se Tadeu costumava jogar videogame. O jornalista não apenas afirmou, como também, revelou que sua esposa tem uma fantasia em vê-lo jogar: "A minha mulher adora o Mario Bros” ele trouxe o assunto à tona ao citar um jogo específico.

“A gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas, inclusive eu zerei o Mario diante das meninas lá em casa, foi uma coisa de louco, e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, ela me achava um tesão jogando Mário”, o apresentador revelou a fantasia inusitada.

Tadeu ainda contou que isso se tornou um código entre o casal: “Quando eu fazia uma jogada no controle, ela ficava assim 'ai mozão, que lindo, que lindo, ai ai ai'. Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha a gente falava 'vamos jogar Mario'”, finalizou o comandante do ‘Big Brother Brasil’. O apresentador do podcast ficou surpreso com a revelação: "Inesperada essa, cara", disse.

Parece que o videogame é um dos segredos do sucesso da união de Tadeu e Ana, que estão juntos há 25 anos, e tem duas filhas como fruto da relação, Valentina e Laura.

Esposa de Tadeu Schmidt usa mesma calça desde 1998 em comemoração:

Em maio deste ano, o apresentador Tadeu Schmidt celebrou os 25 anos de casamento com a esposa e mãe de suas filhas, Ana Cristina. Pelas redes sociais, o jornalista compartilhou um vídeo do jantar especial que tiveram e se divertiu com os detalhes. É que a eleita do comunicador usa a mesma calça desde 1998 para celebrar a união.