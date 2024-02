Tite rompe o silêncio sobre condenação de Daniel Alves: 'Deve ser punido'

Ex-técnico da seleção brasileira, Tite opinou sobre a condenação por estupro do jogador de futebol Daniel Alves na Espanha

O treinador Tite falou publicamente pela primeira vez a respeito do caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, condenado em Barcelona, na Espanha, por estupro. No último domingo, 25, em coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, ele explicou sua opinião sobre a prisão do atleta.

"Eu não posso fazer julgamento não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos", afirmou o ex-técnico da Seleção Brasileira.

Na sequência, Tite, que teve seu último trabalho com Daniel Alves durante a Copa do Mundo no Catar, realizada em 2022, reforçou que a vida do jogador se estende além dos campos e, por isso, não poderia se manifestar profundamente sobre algo que não viu.

"Há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo, agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce e que eu também não conheço e não posso julgar", declarou ele.

Ao longo da entrevista, Tite recordou que se posicionou da mesma maneira durante o episódio similar envolvendo Neymar Jr., ocorrido em 2019. Na época, o craque havia sido acusado de estupro e agressão - a inocência do jogador foi provada judicialmente e o caso foi arquivado.

"Quando eu fui em uma entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas e eu tive que responder 18 a respeito, e eu disse a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre isso, mas quem erra deve ser punido. Foi assim que eu aprendi e assim que eu fui educado pelo meu pai", concluiu o técnico.

Senadora critica Neymar por ajuda financeira a Daniel Alves

O jogador de futebol Neymar Jr. foi criticado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), após a condenação de Daniel Alves em Barcelona, na Espanha. O atleta, acusado de abuso sexual, recebeu ajuda financeira do camisa 10 da Seleção Brasileira para atenuar a pena por estupro.

O valor da doação é de 150 mil euros - equivalente a mais de R$ 800 mil na conversão atual. Através das redes sociais, a política lamentou a atitude de Neymar em relação ao amigo.

"Vergonha mundial: @neymarjr, com a influência que tem junto à juventude presta um péssimo serviço ao doar 150 mil euros para reduzir a pena por estupro do colega Daniel Alves, condenado na Espanha. É preciso acabar com a cultura do estupro", escreveu a senadora no site X, antigo Twitter.

A senadora Eliziane Gama, porém, não foi a única da categoria a criticar Neymar. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), também se manifestou e decidiu comentar a ajuda que Daniel Alves recebeu do jogador.

"O absurdo foi ele pegar dinheiro emprestado com o Neymar, pagar uma multa e diminuir a pena, algo que não resolve em nada para a vítima, não apaga o sofrimento dela", declarou ela.

Vale lembrar que Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, confirmou que a doação de 150 mil euros foi feita pela família. Na época da declaração, entrevista ao comentarista da CNN Emerson Sheik, ele afirmou que Daniel Alves "não tinha dinheiro para se defender", classificando a contribuição como uma "ajuda financeira a um amigo".