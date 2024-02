Senadora critica Neymar por ajuda financeira a Daniel Alves: 'Vergonha mundial'

Senadora do PSD, Eliziane Gama repudiou a doação financeira feita por família de Neymar Jr. para atenuar pena de Daniel Alves

O jogador de futebol Neymar Jr. foi criticado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), após a condenação de Daniel Alves em Barcelona, na Espanha. O atleta, acusado de abuso sexual, recebeu ajuda financeira do camisa 10 da Seleção Brasileira para atenuar a pena por estupro.

O valor da doação é de 150 mil euros - equivalente a mais de R$ 800 mil na conversão atual. Através das redes sociais, a política lamentou a atitude de Neymar em relação ao amigo.

"Vergonha mundial: @neymarjr, com a influência que tem junto à juventude presta um péssimo serviço ao doar 150 mil euros para reduzir a pena por estupro do colega Daniel Alves, condenado na Espanha. É preciso acabar com a cultura do estupro", escreveu a senadora no site X, antigo Twitter.

A senadora Eliziane Gama, porém, não foi a única da categoria a criticar Neymar. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), também se manifestou e decidiu comentar a ajuda que Daniel Alves recebeu do jogador.

"O absurdo foi ele pegar dinheiro emprestado com o Neymar, pagar uma multa e diminuir a pena, algo que não resolve em nada para a vítima, não apaga o sofrimento dela", declarou ela.

Vale lembrar que Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, confirmou que a doação de 150 mil euros foi feita pela família. Na época da declaração, entrevista ao comentarista da CNN Emerson Sheik, ele afirmou que Daniel Alves "não tinha dinheiro para se defender", classificando a contribuição como uma "ajuda financeira a um amigo".

Além da doação, Daniel Alves também recebeu assistência jurídica de Alves Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar Pai, para ajudá-lo no processo.

Quando Daniel Alves foi condenado?

Na manhã desta quinta-feira, 22, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, para receber seu veredito de forma antecipada. O ex-atleta foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão, juntamente com uma ordem de indenização para a vítima de agressão sexual, após o julgamento no início de fevereiro.

Conforme relata o G1, Daniel compareceu ao tribunal ao lado de sua equipe jurídica. Ao receber a sentença, a violência do caso foi enfatizada: "O acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora", diz parte do documento.

"Isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência, e com acesso carnal", está escrito em outro trecho da condenação do jogador de futebol, que passou por um julgamento de três dias. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate, em Barcelona, em dezembro de 2022, pouco tempo após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Inicialmente, a leitura da sentença estava programada para meados de março, mas a condenação foi antecipada duas semanas após o julgamento. Daniel, que estava em prisão preventiva desde janeiro do ano passado, permanecerá recluso, de acordo com informações do G1. Além disso, o jogador precisa passar nove anos longe da vítima.

O ex-atleta brasileiro também foi intimado a pagar uma indenização à mulher, no valor aproximado de 150 mil euros, cerca de R$ 804 mil. Ademais, Daniel será responsável por cobrir os custos do processo. Após cumprir sua pena, ele terá liberdade supervisionada por cinco anos. A defesa do ex-jogador ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão. Confira!