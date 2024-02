Mãe de Daniel Alves se manifesta após condenação: "Inocente sim"

Após Daniel Alves ser condenado por estupro, Maria Lucia Alves, mãe do jogador, saiu em defesa do filho e afirmou acreditar em sua inocência

Após Daniel Alves ser condenado a 4 anos de prisão por agressão sexual nesta quinta-feira, 22, a mãe do jogador, Maria Lucia Alves, usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto. A matriarca saiu em defesa do filho e garantiu que a advogada de defesa, Inés Guardiola, tentará a absolvição.

“Essa decisão não é a final”, legendou ela em seus stories no Instagram ao compartilhar um post de Graciele Queiroz, especialista que a acompanha. Maria Lucia também demonstrou que acredita na versão contada pelo filho, que afirma não ter cometido o crime. “Inocente sim”, continuou.

Mãe de Daniel Alves se manifesta após condenação. Foto: Reprodução/Instagram

O atleta respondeu pelo estupro cometido no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha, no final de 2022. No início do ano passado, Daniel Alves foi preso preventivamente para aguardar o julgamento.

O Ministério Público espanhol pediu nove anos de reclusão, enquanto a acusação indicava 12 anos. O jogador já ficou detido por um 1 ano e 1 mês - tempo que será descontado da pena final. Guardiola garantiu que entrará com recurso. “Vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves”, afirmou.

O que Daniel Alves falou em seu depoimento no julgamento?

No início do mês, Daniel Alves participou de um julgamento que durou três dias. No terceiro dia, o jogador de futebol brasileiro falou pela primeira vez. Nos dias anteriores, ele permaneceu em silêncio, ouvindo os depoimentos das testemunhas e as análises dos peritos que investigaram o caso de acusação de agressão sexual.

Em seu depoimento, o jogador relatou sua versão sobre o que aconteceu: “Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando os dois e nada mais”, disse ele no tribunal, segundo o Globo Esporte.

Logo depois, ele relatou que foi para casa e encontrou sua esposa, Joana Sanz, na cama deles antes de adormecer. Daniel chorou ao compartilhar este trecho de seu depoimento. Vale destacar, que nesta semana, a esposa do jogador de futebol revelou que ele escreveu uma carta para ela diretamente da prisão, e divulgou o conteúdo do documento em suas redes sociais.