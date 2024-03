Tite pede desculpa por declaração sobre Daniel Alves: "Comparação foi inoportuna"

Após o Flamengo conquistar a Taça Guanabara, o técnico Tite se desculpou sobre sua declaração envolvendo a condenação de Daniel Alves

Neste último sábado, 2, o técnico Tite se retratou sobre a declaração que fez envolvendo o ex-jogador de futebol Daniel Alves, condenado pela Justiça Espanhola no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em Barcelona. O ex-lateral foi condenado há quatro anos e meio de prisão.

"Me desculpe a resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. Alguns itens: o erro, o crime foi julgado pela Justiça e foi condenado. A comparação que fiz do caso foi inoportuna, sem sentido, indevida. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. E reafirmo que acredito na educação com a orientação, punição, como fui modelado", disse ele durante a coletiva de imprensa após o Flamengo ser campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Tite se desculpa por fala sobre o caso Dani Alves. #MRNpic.twitter.com/ikmMf5t9oa — MRN - Notícias do Flamengo (@MRN_CRF) March 2, 2024

A primeira declaração de Tite

No dia 25 de fevereiro, durante uma coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, Tite falou sobre a prisão de Daniel Alves. "Eu não posso fazer julgamento, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos", afirmou.

Depois, o técnico, que trabalhou com Daniel durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022, reforçou que a vida do jogador se estende além dos campos e, por isso, não poderia se manifestar profundamente sobre algo que não viu.

"Há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo, agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce e que eu também não conheço e não posso julgar", declarou ele, recordando que se posicionou da mesma maneira durante o episódio similar envolvendo Neymar Jr., ocorrido em 2019. Na época, o craque havia sido acusado de estupro e agressão - a inocência do jogador foi provada judicialmente e o caso foi arquivado.