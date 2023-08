Taís Araújo posa com vestido deslumbrante no Criança Esperança

Taís Araújo arrasou no look desta edição do Criança Esperança, que acontece nesta segunda-feira, 7; confira fotos!

Nesta segunda-feira, 7, acontece a edição de 2023 do Criança Esperança, campanha social promovida pela Rede Globo. E em participação do evento, a atriz Taís Araújo apareceu deslumbrante e chocou o público com sua beleza.

Junto do grande símbolo da campanha, a artista posou para a câmera e brilhou mais que todos no local. Taís exibiu seu lindo vestido prateado, que marca bem a silhueta de seu corpo, e mostrou seu sorrisão, deixando todos de queixo caído.

Globo/João Miguel Jr

Este ano, o Criança Esperança será apresentado pelo trio de loiras, Xuxa, Angélica e Eliana. As apresentadoras se juntaram para uma reunião icônica em prol da causa, que ajuda crianças e adolescentes carentes ao redor do mundo. O encontro somente aconteceu após a liberação de Eliana do SBT, que entrou em acordo com a TV Globo para o bem das crianças de todo o Brasil.

Mais cedo nesta noite, o trio se juntou para ensaiar o programa, garantindo que tudo ocorra como o esperado. Na ocasião, Xuxa comentou sobre a reunião do trio que são grandes ícones da história da televisão brasileira e que também foram grandes nomes do entretenimento infantil. "O legal disso é que as pessoas realmente vão matar a saudade, vai mexer na memória afetiva muito bacana. Isso é tão bom pra gente, estamos tão ansiosas com isso", disse a apresentadora.

MC Cabelinho cancela sua participação no Criança Esperança

Pouco antes do início do Criança Esperança, o cantor e ator de Vai Na Fé, MC Cabelinho, cancelou sua apresentação no programa. Segundo comunicado emitido por sua assessoria, ele tomou essa decisão após orientações médicas ao receber um diagnóstico de uma crise de labirintite.

O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde ele informa que está bem e em breve deve retomar suas atividades. Apesar do cancelamento, o artista incentivou seus seguidores a engajarem na ação solidária promovida pela Globo. “Ele convida a todos para fazerem suas doações e assistirem ao especial do projeto que ajuda milhares de crianças e jovens em todo o país", disse seu comunicado.