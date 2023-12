Tá rolando? MC Daniel é flagrado com Aline Mineiro em veterinário

MC Daniel é flagrado com ex-panicat Aline Mineiro após poucas semanas de término de affair com Yasmin Brunet; cantor já namorou atriz Mel Maia

Após algumas semanas do fim de seu affair coma modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Daniel foi flagrado com a ex-panicat Aline Mineiro nesta terça-feira, 26, em um veterinário na cidade de São Paulo.

Segundo o perfil Segue a Cami, o cantor e a influenciadora foram flagrados no local por volta de 4:50 da madrugada. A ex-A Fazenda apareceu ao lado do funkeiro e colocando a mão no pescoço dele, como se estivesse fazendo uma espécie de carinho.

Vale lembrar que, nos últimos meses, logo após terminar seu namoro com a atriz Mel Maia, MC Daniel foi visto diversas vezes em clima de romance com a modelo Yasmin Brunet, mas sem assumir um relacionamento sério com a loira.

Leia também:'Entrei tomando 4 tarjas pretas e saí com 6', diz Aline Mineiro de reality

Veja o flagra de MC Daniel e Aline Mineiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".