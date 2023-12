'Entrei tomando 4 tarjas pretas e saí com 6', diz Aline Mineiro de reality

Diagnosticada com depressão e bipolaridade, ex-panicat Aline Mineiro choca com revelação sobre sua participação em A Fazenda 13, em 2021

A influenciadora Aline Mineiro surpreendeu com revelações que fez sobre sua vida e participação em A Fazenda 13 durante uma entrevista para o Sensacional, de Daniela Albuquerque. A ex-panicat contou para a apresentadora como saiu mais doente do reality show da Record TV.

Diagnosticada com depressão e bipolaridade, a musa entrou no programa de confinamento tomando quatro remédios controlados. Mas, o número de medicamentos acabou aumentando após a experiência que viveu dentro da atração.

“Quando entrei na A Fazenda, minha personalidade lá estava totalmente diferente do que sou hoje, porque estava muito medicada (...). Entrei lá tomando quatro tarjas pretas e saí com seis”, revelou ela, explicando que recebeu uma dose maior de remédios ao deixar o confinamento em 2021.

“Nem lembrava que tinha pedido isso [mais medicamentos], porque a gente vai acrescentando conforme as situações vão acontecendo e fui adicionando. Saí maluca, maluca mesmo, de ter ataque de fúria, gritar com pessoas. (...) Tirei a medicação quando saí, porque vi aquele saco [de remédios] e falei: ‘Não sou essa pessoa doente’”, completou.

Aline Mineiro revela diagnóstico e tratamento de bipolaridade

A influenciadora contou na entrevista como descobriu que tinha as doenças. "Ia ‘de zero a cem’ muito rápido. As coisas me irritavam muito. Tentava controlar, ficava mal comigo e comecei a sentir esse sentimento. Brigava com as pessoas, não expressava a minha opinião de uma forma ‘ok, vou falar o que eu penso’, mas era impondo, agressiva. Tinha esse balanço muito desnivelado e aí fui para um psiquiatra", contou como percebeu.

Atualmente, Alinei Mineiro tenta se tratar e para isso acabou dando um tempo da rede social: “Me afastei um pouco das redes, ficou uma pessoa cuidando para mim e eu fiquei um pouco comigo. Foi um processo muito doloroso, de descobertas, autoconhecimento, e comecei a fazer mais coisas, porque sempre fui muito workaholic, de trabalhar muito e não pensar em descansar.”

“Não tinha atividades gostosas. ‘O que você faz no seu final de semana?’ Quando posso, eu durmo, porque preciso me recuperar para trabalhar. Então não tinha o negócio de ir para uma praça, ir passear com o meu cachorro, eu não tinha muito isso, era mais descanso e trabalho, aí comecei a parar para reorganizar a minha vida”, comentou como agia.

Veja a entrevista completa: