Aline Mineiro cura as feridas de A Fazenda em reality de pegação: 'Caçadora de emoções'

DE FÉRIAS COM O EX

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Mineiro relembrou período em A Fazenda e adiantou o que esperar de sua participação no De Férias com o Ex

Aline Mineiro (32), que participou do programa A Fazenda em 2021, encara mais um reality show com a nova edição do De Férias com o Ex. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista adiantou o que esperar de sua participação no reality de pegação, relembrou o período como ex-peoa e falou sobre a cura de feridas em nova fase: "Caçadora de emoções".

"Quando entrei em A Fazenda, estava extremamente fragilizada por uso de medicamentos para depressão, bipolaridade e insônia, e isso me deixou muito vulnerável. Mesmo assim, consegui me manter forte e permanecer por três meses. Em A Fazenda, pensei muito mais nos outros do que em mim mesma e quase sempre o meu coração falava 100% por mim", compartilhou Aline Mineiro .

"A Fazenda foi uma lição que, de certa forma, consegui ressignificar muitas coisas que aconteceram por lá. A Aline do De Férias com o Ex vai livre e sem medo de julgamentos. Preparada para viver o que boas férias realmente nos proporcionam. Uma mulher de 31 anos que paga suas próprias contas, rege a sua própria vida, livre, desimpedida e sem medo de línguas afiadas. E que, sem dúvidas, [sabe] trabalhar bem mais com a razão", acrescentou a ex-peoa.

Durante o período em que participou de A Fazenda, Aline Mineiro vivia um relacionamento com Leo Lins (41), que terminou após a artista deixar o reality show. "Vivi quatro anos com muito amor, porém um término é sempre doloroso para ambas as partes. Sinceramente, quando fiquei solteira, já não sabia como agir [risos]. É uma sensação estranha depois de tanto tempo em um relacionamento", contou ela, que ainda explicou que o convite para participar do De Férias com o Ex veio alguns meses depois do término.

"Quando recebi o convite do De Férias com o Ex, estava vivendo um momento muito conturbado na minha vida, dependência emocional, baixa autoestima, término de um longo relacionamento e outros problemas pessoais. Aceitar esse convite foi como quebrar um laço, me ver livre para dar um recomeço em uma nova fase, e eu precisava disso", compartilhou Aline Mineiro.

Leia também: O que aconteceu com Sandy e Lucas Lima? Casal trocou mensagens um dia antes do término

A ex-competidora de A Fazenda ainda adiantou o que os fãs podem esperar de sua participação no De Férias com o Ex: "Sou uma mulher extremamente intensa, com sede de viver a vida e uma grande caçadora de emoções. Amo experimentar o novo. Acho que o público conheceu a ex-panicat, ex-fazendeira, agora, eles podem esperar uma nova versão. Eu sou infinita e esse é só mais um pedacinho da imensidão que habita em mim e, talvez, a mais sincera e livre de todas".