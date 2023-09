Mel Maia manda indireta certeira para ex ao se exibir na praia: “Maior fã”

Solteira desde o término com MC Daniel, Mel Maia manda recado para ex-namorado ao compartilhar cliques de tirar o fôlego na praia

A atriz Mel Maia aproveitou a manhã desta sexta-feira, 29, para dar um pulo na praia durante sua viagem a Portugal. Mas além de enlouquecer os seguidores com sua beleza, a morena também causou ao usar uma camiseta estampada com um recado direto para um de seus ex-namorados, sem revelar qual seria o destinatário da mensagem.

A antiga intérprete da personagem 'Guiga' na novela 'Vai na Fé' da Globo está curtindo sua solteirice em uma viagem internacional ao lado de algumas amigas, e apareceu deslumbrante em um clique na praia portuguesa. Mel posou com a parte inferior do biquíni, mas um detalhe roubou a cena: sua camiseta estampada com a frase “Meu ex é meu maior fã” em inglês.

Mel Maia manda recado para ex-namorado ao posar na praia - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que no final de agosto deste ano, Mel colocou um ponto final definitivo em seu namoro com o cantor MC Daniel. O casal se relacionava desde dezembro do ano passado, mas enfrentaram uma crise e chegaram a terminar em junho, embora tenham reatado o relacionamento apenas algumas semanas depois.

Em um comunicado, o funkeiro atribui o término a 'caminhos diferentes' que ambos estariam tomando: "Minha família, venho informar a todos vocês que o meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro”, disse Daniel.

MC Daniel também teria mandado indireta para Mel Maia:

Apesar de ter confirmado que terminaram em bons termos e que não houve traição, MC Daniel também teria mandado uma indireta para Mel Maia. Após o término, a atriz contou que estava à procura de um novo amor e seu ex-namorado não curtiu a declaração. Em uma atualização nas redes sociais, o cantor cutucou a antiga amada:

"Depois de um tempo percebi que a verdadeira riqueza da vida é sua família, seus princípios, sua capacidade de ser leal ao que acredita, amor próprio e a atitude de querer ser melhor todos os dias…", Daniel refletiu na legenda de uma publicação e seus seguidores interpretaram como uma grande indireta para sua ex.