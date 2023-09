Com Mel Maia procurando um novo amor, MC Daniel manda indireta para a ex

Após Mel Maia declarar que está à procura de um amor, MC Daniel atualizou suas redes sociais com reflexão e manda indireta para a ex-namorada

No último fim de semana, a atriz Mel Maiaviralizou ao dizer em vídeo que está procurando por um novo amor. A famosa invadiu as redes sociais de seu primo, Yuri Maia, que segundo ela tem vários amigos gatos, e aproveitou para declarar que estava solteiríssima nos stories.

"Oi gente, eu sou a Mel, prima do Yuri Maia e eu estou solteira, sabe? E eu estou em busca de um bofinho [sic]. Meu primo disse que tem vários amigos gatinhos, então eu estou fazendo esse anúncio aqui para vocês responderem esse story e eu dar uma olhadinha", disse ela no vídeo que chamou a atenção do público.

A declaração, no entanto, chegou até MC Daniel, ex-namorado de Mel Maia, com quem ela terminou em setembro. O funkeiro decidiu atualizar seu Instagram nesta segunda-feira, 18, com novas fotos para seus seguidores. Mas na legenda, ele não deixou de dar uma cutucada na estrela.

"Depois de um tempo percebi que a verdadeira riqueza da vida é sua família, seus princípios, sua capacidade de ser leal ao que acredita, amor próprio e a atitude de querer ser melhor todos os dias…", refletiu Daniel na publicação. E os fãs interpretaram como uma grande indireta para sua ex.

Outros não deixaram de notar a beleza do cantor, que parece ter ficado mais bonito com o término. "Irmão, quando que cê ficou bonitão assim?", questionou fã. "Quem é louca de falar que ele é feio? Falcão é maravilhoso", apontou outro. "Namoraria fácil", disse mais um.

MC Daniel e Mel Maia assumiram o namoro em dezembro do ano passado. No entanto, em junho de 2023, o casal se separou pela primeira vez. O término não durou por muito tempo, já que no mês seguinte, os dois já foram vistos juntos novamente. Mas o namoro chegou ao fim por vez em setembro, quando ambos declararam o término oficial do relacionamento.